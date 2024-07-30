Вторник, 30 июля, 2024

Житель Ленобласти попал в полицию из-за массажа с продолжением

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: https://t.me/gibdd062

В Петербурге 18-летний парень из Тольятти обратился в полицию после инцидента в хостеле, где ему предложили заплатить за интимные услуги. Об этом сообщает «Фонтанка».

События развивались в ночь на 30 июля, когда сотрудники правоохранительных органов задержали 60-летнего жителя Подпорожского района Ленинградской области. Согласно информации издания, всё произошло около 23:00. Юноша, остановившийся в хостеле на Почтамтской улице, встретил мужчину по имени Олег. По рассказу молодого человека, новый знакомый предложил ему выпить, а затем начал делать массаж и стал трогать его за интимные части тела. После этого Олег якобы предложил тольяттинцу пять тысяч рублей за секс, от чего тот решительно отказался.

Пожилого мужчину задержали примерно в три часа ночи. Как сообщает пресса, в отношении задержанного был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), что может повлечь за собой наказание в виде ареста на срок до 15 суток. Уголовное дело пока не заведено.

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