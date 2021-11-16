Житель Красноярска в одних трусах и с охотничьим ножом устроил «битву» с лифтом

В Красноярске местный житель напал с охотничьим ножом на лифт одного из жилых домов, сообщает РЕН ТВ.

Выходка горожанина попала на видео, которым уже заинтересовались правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина в одних лишь спортивных трусах ворвался в кабину и стал яростно срывать размещенные в лифте объявления.

После этого злоумышленник принялся изо всех сил бить по кабине. По предварительной версии, он «под чем-то». Сумма причиненного ущерба пока неизвестна.

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