Житель Касимовского района застрелил знакомого из охотничьего ружья

Жителя деревни Чуликса Касимовского района Рязанской области обвиняют в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление мужчина 1954 года рождения совершил днём 17 апреля. Во время конфликта на фоне алкогольного опьянения обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в живот знакомому. Ранение оказалось смертельным.

После выстрела мужчина покинул место совершения преступления и предпринял меры к сокрытию орудия убийства.

Подозреваемый задержан по горячим следам. По ходатайству следствия его поместили под стражу.

По делу назначены экспертизы, расследование продолжается.