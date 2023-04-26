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Среда, 26 апреля, 2023

Житель Касимовского района застрелил знакомого из охотничьего ружья

Фото: СУ СК РФ по Рязанской области
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Жителя деревни Чуликса Касимовского района Рязанской области обвиняют в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

По версии следствия, преступление мужчина 1954 года рождения совершил днём 17 апреля. Во время конфликта на фоне алкогольного опьянения обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в живот знакомому. Ранение оказалось смертельным. 

После выстрела мужчина покинул место совершения преступления и предпринял меры к сокрытию орудия убийства.

Подозреваемый задержан по горячим следам. По ходатайству следствия его поместили под стражу. 

По делу назначены экспертизы, расследование продолжается. 

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