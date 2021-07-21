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Среда, 21 июля, 2021
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Житель Касимовского района, задавивший сожительницу, отправится в колонию-поселение

7info
Житель Касимовского района, задавивший сожительницу, отправится в колонию-поселение
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay
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Суд признал 41-летнего жителя Касимовского района виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места совершения преступления (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

О том, что односельчанка не появляется на людях в течение нескольких дней, а сожитель рассказывает разные версии её пропажи, в январе 2020 года в полицию сообщил местный житель. Правоохранители завели уголовное дело и задержали подозреваемого.

Выяснилось, что в новогодние праздники мужчина и женщина поссорились. Мужчина решил съездить за выпивкой в магазин, чтобы успокоиться. Не почистив стекло от снега, водитель, сдавая задним ходом, задавил сожительницу. Труп вывез за пределы населённого пункта и сжёг.

Суд признал касимовца виновным и приговорил к 6 годам колонии-поселения. Приговор уже вступил в законную силу.

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