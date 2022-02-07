Житель Касимова украл кольцо у бывшей сожительницы

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу золотого украшения из квартиры 34-летней жительницы города Касимова.

В полицию обратилась жительница города Касимова и сообщила, что заметила пропажу золотого кольца. Украшение хранилось в тумбочке, но однажды утром кольцо пропало с привычного места. При этом следов взлома двери или окон квартиры заметно не было.

Оперативники уголовного розыска предположили, что кражу совершил кто-нибудь из гостей заявительницы. Полицейские вместе с женщиной вспомнили и проанализировали всех недавних посетителей. Больше всего сомнения вызывал визит бывшего сожителя. Некоторое время назад 43-летний мужчина проживал вместе с хозяйкой квартиры, но гражданский супруг начал злоупотреблять спиртным и союз распался. Однако иногда мужчина навещал бывшую подругу жизни и недавно заходил узнать как у нее дела. Женщины была удивлена вежливому обхождению местного жителя и отметила это приятное обстоятельство. Сотрудники полиции напротив решили повнимательней присмотреть к этому человеку.

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Параллельно оперативники начали проверять возможные пути реализации подержанных золотых украшений и вскоре выяснилось, что была совершена с рук продажа золотого кольца, по описанию похожего на похищенный. Установив и разыскав покупателя этого украшения, полицейские выяснили у него приметы внешности «продавца» и оказалось, что этот мужчина похож на бывшего сожителя пострадавшей.

Сотрудники полиции разыскали этого 43-летнего жителя города Касимова и установили, что он причастен к краже украшения. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, местный житель нуждался в деньгах на спиртное и решил забрать что-нибудь из ценностей, хранящихся в квартире бывшей подруги. Навестив женщину под благовидным предлогом, злоумышленник дождался, когда она отвлечется и оставит его без присмотра. В этот момент мужчина забрал из тумбочки кольцо, а потом закончил визит и ушел. Продав кольцо, мужчина купил алкогольных напитков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.