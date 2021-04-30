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Пятница, 30 апреля, 2021
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Житель Касимова подозревается в уклонении от службы в армии

7info
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В отношении 23-летнего жителя Касимовского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ – он подозревается в уклонении от военной службы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Молодой человек – военнообязанный. Несколько раз получал уведомления о необходимости прибыть в военкомат, но туда без уважительных причин не являлся. От службы он скрывался несколько месяцев.

– Преступление выявлено сотрудниками военного комиссариата г. Касимова и Касимовского района, полиции и прокуратуры Касимовского района, – говорится в сообщении Следственного комитета. 

Часть 1 статьи 328 УК РФ предусматривает в качестве наказания штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Также касимовцу могут назначить до 2 лет принудительных работ, арест до шести месяцев и даже лишить свободы на срок до двух лет.

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