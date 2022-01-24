Житель Касимова перевёл мошенникам 893 тысячи рублей, взятые в кредит

Житель Касимова стал жертвой мошенников. Мужчина перевёл неизвестным 893 тысячи рублей, сообщает сайд ИД «Пресса».

10 января касимовцу позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он уточнил, не брал ли собеседник потребительский кредит. Мужчина ответил отрицательно. В ответ ему сообщили, что мошенники пытаются оформить заем на его имя. Надо срочно отменить заявку.

Человек испугался и не обратил внимание на странную схему. Ему сообщили, что необходимо перехватить деньги. Для этого нужно оформить кредит на ту же сумму, после чего перевести заем на страховые ячейки.

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Напуганный мужчина послушался злоумышленников и оформил кредит на 893 тысячи рублей, снял деньги и перевёл их злоумышленникам.

Поняв, что его обманули, касимовец написал заявление в полицию.