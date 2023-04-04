Житель Кадомского района угрожал убить соседа молотком

Житель села Матча Кадомского района задержан по подозрению в угрозе убийством соседу. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Конфликт двух мужчин, который грозил закончится кровопролитием, пресекли сотрудники МО МВД Сасовский, обслуживающие Кадомский район.

В правоохранительные органы обратился 62-летний местный житель и сообщил, что 53-летний сосед угрожает ему убийством. На место немедленно прибыли полицейские и восстановили правопорядок. Злоумышленника задержали.

По предварительным данным, подозреваемый пришёл в гости к заявителю. Мужчины поссорились. Гость схватил молоток и пригрозил убить хозяина жилища. Тот испугался за свою жизнь, скрылся и обратился в полицию.

Подозреваемому грозит до 2 лет принудительных работ либо до 2 лет лишения свободы по статье об угрозе убийством.