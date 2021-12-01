Житель Иркутска пытался убить соседа, взорвав лифт

В Иркутске задержан 50-летний мужчина, пытавшийся убить соседа, взорвав лифт. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Днём 30 ноября при подъеме лифта в жилом доме, расположенном на улице Маршала Конева в Иркутске произошел хлопок. В это время в лифте находился 30-летний мужчина. С травмами его доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 У КРФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Взрывотехники выяснили, что в лифте сработало кустарное взрывное устройство, в котором не было поражающих элементов.

Задержан один из жильцов дома. По версии следствия, он хотел взорвать мужчину из личных неприязненных отношений. Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

Правоохранители провели обыски в квартире и гараже задержанного. Изъяты различные предметы, интересующие следствие.

По данным СМИ, лифт взорвался между вторым и третьим этажами, после чего начал падать вниз. Кабину остановили специальные улавливатели.