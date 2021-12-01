-0.8 C
Рязань
Среда, 1 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Житель Иркутска пытался убить соседа, взорвав лифт

7info

В Иркутске задержан 50-летний мужчина, пытавшийся убить соседа, взорвав лифт. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Днём 30 ноября при подъеме лифта в жилом доме, расположенном на улице Маршала Конева в Иркутске произошел хлопок. В это время в лифте находился 30-летний мужчина. С травмами его доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 У КРФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Взрывотехники выяснили, что в лифте сработало кустарное взрывное устройство, в котором не было поражающих элементов.

Задержан один из жильцов дома. По версии следствия, он хотел взорвать мужчину из личных неприязненных отношений. Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

Правоохранители провели обыски в квартире и гараже задержанного. Изъяты различные предметы, интересующие следствие.

По данным СМИ, лифт взорвался между вторым и третьим этажами, после чего начал падать вниз. Кабину остановили специальные улавливатели.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,841ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img