Житель города Касимов, объявленный в федеральный розыск, задержан в Челябинской области

Сотрудники Росгвардии в Челябинске и Аргаяше задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске. Одним из задержанных оказался житель Касимова Рязанской области. Подробности привели в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Касимовца разыскивали за совершение кражи из сетевого магазина. Второй задержанный, 41-летний челябинец, значился в федеральном розыске за ГУ ФСИН региона с августа как уклонившийся от ограничения свободы.

Вечером 7 января бойцы группы задержания вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ получили сигнал о том, что в одном из сетевых магизнов на улице Ленина в селе Аргаяш двое мужчин похитили продукты питания на 2,5 тысячи рублей и скрылись.

Росгвардейцы на близлежащей территории по полученным приметам заметили подозреваемых возле дома 10 по улице Новая. Проверка по базам данных показала, что задержанные — 32-летний челябинец и 27-летний житель Рязанской области. Житель Касимова значился в федеральном розыске за отделом полиции Касимовский с 7 декабря 2022 года.

За день до этого сотрудники вневедомственной охраны Челябинска на маршруте патрулирования на одной из улиц обратили внимание на мужчину, приметы которого были схожи с указанными в ориентировке на разыскиваемого.

Проверив по базам данных, правоохранители установили, что это ранее трижды судимый 41-летний челябинец, находившийся в федеральном розыске с 18 августа прошлого года.

Подозреваемых задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.