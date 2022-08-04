Житель Бурятии зарубил физрука, который грубо разбудил его после застолья

Жителя бурятского села Старое Татаурово подозревают в убийстве учителя физкультуры, который разбудил его после совместного застолья, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«В Прибайкальском районе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого после совместного употребления спиртных напитков», — говорится в сообщении.

По данным следствия, перед преступлением подозреваемый житель села Старое Татаурово в течение недели употреблял спиртное. Во вторник мужчина вместе с учителем физкультуры местной школы распивал спиртное в собственной бане. После застолья учитель ушел, а подозреваемый уснул. Ночью учитель вернулся и грубо разбудил приятеля. Хозяин нанес мужчине множество ударов лезвием и обухом топора, отчего пострадавший скончался на месте. После этого пригласил своих взрослых детей и жену в баню, однако они убежали и позвонили в скорую.

Злоумышленник вместе с соседом погрузил тело в машину и направился в сторону трассы. По пути их задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что по факту возбуждено дело об убийстве. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.