Житель Брянска пришел в ужас от малолетних поклонников Моргенштерна

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В Брянске мужчина пожаловался на подростков, которые слушали на улице песни рэпера Моргенштерна, пишет портал «Брянск Today».

По его словам, хулиганы написали маркером на детской площадке признание в любви артисту.

«Ужас ужасный! Выходя на улицу, увидел, как эти маленькие дегенераты слушают данную музыку прямо перед жилым домом, даже не понимая о том, что там может спать грудной ребенок», – возмутился автор публикации в соцсетях.

Примечательно, что не все комментаторы оказались столь категоричны в суждениях об исполнителе. Некоторые отметили, что дети имеют право слушать такую музыку.