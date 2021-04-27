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Вторник, 27 апреля, 2021
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Жириновский рассказал, как предлагал деньги Клычкову

Никита Брыкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в эфире программы «Кто хочет стать миллионером?» в эфире Первого канала историю с участием губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

По словам политика, однажды вечером он раздавал деньги на улице в Москве. В этот момент в столице уже не работало метро, и депутат Госдумы решил помочь окружающим заказать такси.

«Я раздаю (деньги. – Прим. Ред.), и какой-то мужик стоит. В шапке. Я ему протягиваю, а он говорит, что губернатор. Орловской области. Клычков. В шапке», — пояснил Жириновский.

В итоге Клычков отказался от денег. Глава региона уточнил, что ждал главу КПРФ Геннадия Зюганова.

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