Жириновский пообещал посадить ряд влиятельных липчан

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году он посадит некоторых влиятельных жителей Липецкой области, передает «Мост ТВ».

В частности, депутат Госдумы высказался о НЛМК и его совладельце Владимире Лисине.

«Нужно отобрать металлургический завод у Владимира Лисина, потому что он принадлежит гражданам Липецка. Они его строили, и сейчас предприятие приносит огромные доходы», – пояснил Жириновский.

Также парламентарий высказался о необходимости привлечения к ответственности экс-губернатора Олега Королева и спикера парламента Павла Путилина.