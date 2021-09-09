Жетон спас жизнь полицейского в Забайкальском крае

В забайкальского полицейского выстрелил злоумышленник, но от ранения его спас жетон, находившийся на груди. Об этом сообщает Царьград.

Сотрудники полиции отправились на вызов в село Смоленка, Читинского района, где, как сообщали очевидцы, 38-летний мужчина устроил стрельбу и ранил одного из сельчан.

Когда полицейские прибыли на место, злоумышленник открыл по ним огонь. Между ним и сержантом завязалась драка, после чего нападавший выстрелил в кисть. Пуля прошла сквозь руку, но застряла в жетоне.

Сотрудника доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Стрелявший задержан.