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Четверг, 9 сентября, 2021
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Жетон спас жизнь полицейского в Забайкальском крае

Александр Ильин
Жетон спас жизнь полицейского в Забайкальском крае

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В забайкальского полицейского выстрелил злоумышленник, но от ранения его спас жетон, находившийся на груди. Об этом сообщает Царьград

Сотрудники полиции отправились на вызов в село Смоленка, Читинского района, где, как сообщали очевидцы, 38-летний мужчина устроил стрельбу и ранил одного из сельчан. 

Когда полицейские прибыли на место, злоумышленник открыл по ним огонь. Между ним и сержантом завязалась драка, после чего нападавший выстрелил в кисть. Пуля прошла сквозь руку, но застряла в жетоне.

Сотрудника доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Стрелявший задержан.

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