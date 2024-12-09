Понедельник, 9 декабря, 2024
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Жертвой теракта в Донецке стал бывший начальник Еленовской колонии

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Алексей Самохин

Жертвой теракта в Донецке стал бывший начальник Еленовской колонии, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

По предварительным данным, Сергей Евсюков погиб при подрыве автомобиля в центре Донецка, его супруга находится в больнице с тяжёлыми травмами.

На месте работают правоохранительные органы, от мощности взрыва запчасти машины разлетелись по Университетской. По данным СМИ, для подрыва был использован пластид — взрывчатку прикрепили под днищем.

В 2022-м году на Украине за голову Евсюкова объявляли награду в размере $21,5 тыс., напомнили военкоры.

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