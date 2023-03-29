Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жертвой автокатастрофы на трассе Рязань — Скопин стала 33-летняя женщина

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Источник: Издательство "Пресса"

Во вторник, 28 марта, на трассе в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

Всё случилось около 14:15 на 14-м километре трассы Рязань – Пронск – Скопин возле деревни Синец.

За рулём Chevrolet Niva находился 54-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, и его машина столкнулась с Lada Granta под управлением 33-летней женщины.

Водитель Lada Granta погибла на месте.

Обстоятельства случившегося установят специалисты.

Жертвой автокатастрофы на трассе Рязань — Скопин стала 33-летняя женщина
Жертвой автокатастрофы на трассе Рязань — Скопин стала 33-летняя женщина

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