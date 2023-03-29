Жертвой автокатастрофы на трассе Рязань — Скопин стала 33-летняя женщина

Во вторник, 28 марта, на трассе в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».
Всё случилось около 14:15 на 14-м километре трассы Рязань – Пронск – Скопин возле деревни Синец.
За рулём Chevrolet Niva находился 54-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, и его машина столкнулась с Lada Granta под управлением 33-летней женщины.
Водитель Lada Granta погибла на месте.
Обстоятельства случившегося установят специалисты.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram