Жертвой автокатастрофы на трассе Рязань — Скопин стала 33-летняя женщина

Во вторник, 28 марта, на трассе в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

Всё случилось около 14:15 на 14-м километре трассы Рязань – Пронск – Скопин возле деревни Синец.

За рулём Chevrolet Niva находился 54-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, и его машина столкнулась с Lada Granta под управлением 33-летней женщины.

Водитель Lada Granta погибла на месте.

Обстоятельства случившегося установят специалисты.