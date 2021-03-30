Жертва скопинского маньяка написала на него заявление в СК

Екатерина Мартынова, жертва скопинского маньяка, написала на него заявление в Следственный комитет. Рязанка сообщила ТАСС, что хочет добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова.

Мартынова рассказала, что подала заявление в Москве. Девушка не уверена, что дело заведут, но хочет хотя бы ограничить маньяка в соцсетях, а также в публичных выступлениях. Екатерина рассказала, что мужчина предложил ей дружбу Вконтакте.

Напомним, Мохов вышел из колонии в начале марта. За решётку попал за то, что похитил и удерживал в подвале в течение 4 лет двух девушек. Одна из пленниц была несовершеннолетней. После 17 лет в колонии мужчина вернулся домой в Скопин.