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Суббота, 3 апреля, 2021
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Жертва домашнего насилия Маргарита Грачева объявила о беременности

Елена Лобанова

В четверг, 1 апреля, Маргарита Грачева объявила о беременности. Об этом женщина сообщила в своем Instagram. 

Автор книг и блогер рассказала, что в ближайшем будущем в их семье ожидается прибавление. 

— Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком, — написала женщина.

Для Маргариты Грачевой это будет третий ребенок, так как еще двух мальчиков она воспитывает от первого брака. Известно, что со своим нынешним мужем Максимом они расписались в 2019 году, однако рассказали обо всем лишь спустя год. По словам женщины, о замужестве не знали даже близкие родственники. 

В 2017 году первый муж Маргариты приревновал женщину и решил проучить ее. Он отвез жену в лес, недалеко от города, где отрубил ей кисти рук. После, чтобы снизить себе срок, он привез женщину в больницу. Врачам удалось спасти одну руку. С множественными шрамами ее все-же пришили обратно, а вот с другой кистью возникли проблемы. Однако женщина не отчаялась, сделала современный протез и поведала свою историю всему миру.

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