Вторник, 27 августа, 2024

Женщины в Тюмени стали позже лишаться девственности

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Racool_studio на Freepik

В Тюмени увеличилось количество женщин, которые теряют девственность в более позднем возрасте. Об этом URA.RU рассказал врач-гинеколог одной из городских больниц, пожелавший сохранить анонимность.

По словам врача, многие молодые девушки хранят себя для единственного партнёра. Среди её пациенток есть и 19-летние, и 20-летние, и 21-летние девушки. Они красивы, умны, и такая позиция заслуживает уважения, считает гинеколог.

За время своей работы врач также встречала женщин старше 40-50 лет, которые всё ещё оставались девственницами. Обычно гинеколог не расспрашивает о причинах такого решения, а сами женщины обычно не комментируют его.

Врач вспоминает случаи из практики, когда двух женщин в возрасте за 40 лет пришлось лишить девственности по медицинским показаниям. У одной из них был обнаружен рак шейки матки.

По мнению врача-гинеколога, связь между девственностью и заболеваниями отсутствует. Однако большое количество половых партнёров может быть опасно, так как это чревато многими заболеваниями, включая сифилис, гонорею, трихомониаз и ВИЧ.

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