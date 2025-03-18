Мотоциклист получил тяжкий вред здоровью из-за женщины, нарушившей ПДД

Жительница Рязанской области нарушила ПДД, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Скопинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что летом 2023 года обвиняемая, управляя легковым автомобилем, нарушила правила дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. Выехав на полосу встречного движения, ее автомобиль столкнулся с мотоциклом.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил тяжкий вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 4 месяца.