Женщину, облившую красной краской памятник Рихарду Зорге, признали вменяемой

Стали известны результаты психолого-психиатрической экспертизы женщины, обвиняемой в повреждении памятника Рихарду Зорге во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

Эксперты выяснили: женщина осознавала и осознаёт сейчас характер своих действий, может руководить ими.

39-летнюю местную жительницу обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК о повреждении памятников Великой Отечественной войны. По версии следствия, 9 мая 2022 года она облила красной краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге в парке на проспекте 100-летия Владивостока.

Расследование уголовного дела продолжается.