Суббота, 21 сентября, 2024

Женщина с 11-летней дочерью госпитализированы после ДТП в Новомичуринске

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ИД «Пресса»

В результате ДТП в Новомичуринске оказались в больнице женщина и её 11-летняя дочь, сообщает сайт издательства «Пресса». 

Столкновение автомобилей Renault и Kia произошло 21 сентября в 14:30 на регулируемом перекрестке. По словам водителя Kia, он ехал прямо на зеленый сигнал светофора, вторая машина поворачивала налево, в сторону первой школы, на проспект Смирягина.

В результате столкновения сын водителя не пострадал. В Renault находились мама и двое детей. Женщину с дочерью госпитализировали, 8-летний мальчик травм не получил. 

Женщина с 11-летней дочерью госпитализированы после ДТП в Новомичуринске
Фото: ИД «Пресса»

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