Женщина с 11-летней дочерью госпитализированы после ДТП в Новомичуринске

В результате ДТП в Новомичуринске оказались в больнице женщина и её 11-летняя дочь, сообщает сайт издательства «Пресса».

Столкновение автомобилей Renault и Kia произошло 21 сентября в 14:30 на регулируемом перекрестке. По словам водителя Kia, он ехал прямо на зеленый сигнал светофора, вторая машина поворачивала налево, в сторону первой школы, на проспект Смирягина.

В результате столкновения сын водителя не пострадал. В Renault находились мама и двое детей. Женщину с дочерью госпитализировали, 8-летний мальчик травм не получил.