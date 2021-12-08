Женщина пыталась утопить 2-летнего сына из-за упавшего в воду телефона

В Алтайском крае суд признал 22-летнею жительницу Крутихинского района виновной в попытке убийства 2-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Кроме того, девушку обвиняли в истязании ребёнка. Следователи установили, что в 2020 году она, требуя неукоснительного подчинения, избивала и унижала 2-летнего сына.

— Осужденная, требуя неукоснительного подчинения и послушания, физически и морально наказывала мальчика, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В июне того же года в один из вечеров девушка отдыхала в компании на берегу реки. Вместе со взрослыми был и её ребёнок. Мальчик играл в сотовый телефон и случайно уронил его в реку.

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Нетрезвая мамаша, угрожая убить, взяла ребёнка на руки и пошла с ним в воду. На значительном расстоянии от берега она несколько раз окунула мальчика с головой, а затем оставила его одного на глубине.

К счастью, ребёнка успел достать из воды мужчина, находившийся в компании на берегу.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 8,5 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.