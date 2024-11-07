Четверг, 7 ноября, 2024
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Женщина порезала сожителя у супермаркета в Москве

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Алексей Самохин

В Москве 44-летняя женщина, находясь в около магазина на Новоясеневском проспекте, в ходе конфликта дважды ударила ножом в грудь своего сожителя. 49-летний мужчина госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщина задержана.

Подозреваемая показала, что дома между ней и сожителем произошел конфликт, а когда мужчина вышел из квартиры в магазин, она пошла за ним, взяв с собой кухонный нож. Около супермаркета встретила сожителя и нанесла ему удары.

Вернувшись домой, подозреваемая помыла нож и убрала его к остальным столовым приборам. 

 Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение женщины к уголовной ответственности за покушение на убийство.

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