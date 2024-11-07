Женщина порезала сожителя у супермаркета в Москве

В Москве 44-летняя женщина, находясь в около магазина на Новоясеневском проспекте, в ходе конфликта дважды ударила ножом в грудь своего сожителя. 49-летний мужчина госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщина задержана.

Подозреваемая показала, что дома между ней и сожителем произошел конфликт, а когда мужчина вышел из квартиры в магазин, она пошла за ним, взяв с собой кухонный нож. Около супермаркета встретила сожителя и нанесла ему удары.

Вернувшись домой, подозреваемая помыла нож и убрала его к остальным столовым приборам.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение женщины к уголовной ответственности за покушение на убийство.