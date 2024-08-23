Женщина неожиданно узнала о беременности в момент родов во Владивостоке

Во Владивостоке произошло необычное событие: женщина узнала о своей беременности лишь в момент родов. Это случилось в приёмном отделении Владивостокской клинической больницы № 1, о чём рассказали на официальной странице клиники в социальной сети «ВКонтакте».

«Около пяти утра в приёмное отделение обратилась молодая женщина с жалобами на сильные боли в животе. Несмотря на явные признаки, она утверждала, что не беременна», — рассказала заведующая приёмным отделением Елена Юрьевна Кузина.

«Мы усадили её в кресло и отвезли на осмотр в кабинет. И тут начались роды! Очень стремительно! Буквально через пять минут родился мальчик, обмотанный пуповиной. Медсестра быстро сняла пуповину, обрезала её, и малыш сразу закричал», — продолжила она.

Медицинский персонал сразу осмотрел роженицу: гинеколог, терапевт и хирург убедились, что её состояние в норме, как и у новорождённого.

«Скорая прибыла через считанные минуты и взяла на себя дальнейшее оказание необходимой медицинской помощи маме и малышу, после чего их доставили в роддом №3», — добавила доктор Кузина.

Она также отметила, что хотя больница не предназначена для приёма родов, её специалисты сработали на высоком уровне.

«У нас есть всё необходимое оборудование и стерильные материалы, но не оказалось специального одеяла для новорождённых, которое есть в скорой помощи и роддоме. Мы завернули ребёнка в стерильную простынь. Этот случай показал нам, что нужно быть готовыми к любым ситуациям, поэтому мы решили запастись всем необходимым для новорождённых на будущее», — поделилась Елена Юрьевна.

Доктор Кузина подчеркнула, что гордится своими сотрудниками. «Эта непредвиденная ситуация показала, что мы — полноценное приёмное отделение многопрофильного стационара, готовое справиться с любой задачей. И даже такую неожиданную задачу мы решили быстро и эффективно, помогая появиться на свет новому человеку!».