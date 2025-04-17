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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Женщина чуть не придушила соседку за громкую музыку в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Новомичуринске женщина чуть не придушила соседку за громкую музыку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В квартиру к 19-летней девушке пришла женщина, проживающая этажом ниже. Она пожаловалась на шум, доносящийся из квартиры юной соседки. Разговор перерос в ссору, в итоге женщина пригрозила девушке убийством, та в свою очередь обратилась в полицию.

Полицейские разыскали 39-летнюю женщину, она была в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что днем ранее среди женщин уже был разговор на тему громкого слушания музыки. На следующий день женщина выпила, и ей показалось, что этажом выше вновь громко играет музыка, она поднялась к соседке, схватила женщину и пригрозила ее задушить. Потерпевшей удалось вывернуться и позвать на помощь. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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