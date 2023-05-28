В Великобритании жених раздал гостям на свадьбе конверты с доказательствами измен своей невесты, пишет Wales Online.

Еще накануне торжества британец узнал, что его возлюбленная встречается с его другом и будущим шафером. Он решил огласить эту информацию во время празднования в ресторане.

Когда там собрались все гости, мужчина взял слово и предупредил присутствующих о «сюрпризе».

«Как раз перед тем, как я начну речь, сейчас принесут конверты. Не могли бы вы все их открыть?», – обратился жених к гостям.

В итоге они увидели там фотографии невесты, которые доказали, что девушка имела отношения с шафером. В этот момент жених и его родственники молча вышли из ресторана. Так он решил унизить женщину в глазах семьи и друзей и вынудил их оплатить счет.