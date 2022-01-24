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Понедельник, 24 января, 2022
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Жена засунула в прямую кишку супруга морковь для улучшения потенции

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Житель Москвы едва не стал жертвой сексуального эксперимента авторства своей жены, пишет МК.

По предварительной информации, женщине не нравилось, что ее 53-летний супруг длительное время «плохо чувствовал себя». В итоге она решила улучшить эрекцию мужа морковью.

Выяснилось, что находчивая дама засунула корнеплод в прямую кишку, поскольку ей не удалось удержать овощ из-за длинных накладных ногтей.

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В результате пострадавшему ехать в больницу, где хирурги провели все необходимые манипуляции для того, чтобы вытащить овощ и спасти ему жизнь.

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