Жена засунула в прямую кишку супруга морковь для улучшения потенции

Житель Москвы едва не стал жертвой сексуального эксперимента авторства своей жены, пишет МК.

По предварительной информации, женщине не нравилось, что ее 53-летний супруг длительное время «плохо чувствовал себя». В итоге она решила улучшить эрекцию мужа морковью.

Выяснилось, что находчивая дама засунула корнеплод в прямую кишку, поскольку ей не удалось удержать овощ из-за длинных накладных ногтей.

Реклама

В результате пострадавшему ехать в больницу, где хирурги провели все необходимые манипуляции для того, чтобы вытащить овощ и спасти ему жизнь.