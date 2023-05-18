Железнодорожный переезд в Рязанской области закроют на период ремонта пути

В конце мая движение автотранспорта через железнодорожный переезд 306 км в посёлке Шилово Рязанской области временно закроют на период ремонта пути.

С 6 утра 22 мая до 6 утра 26 мая на этом участке пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути.

Автомобилистам предлагают объезд через путепровод в районе 309 км (автотрасса Шилово – Касимов).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, которые направлены на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и заранее планировать маршрут.