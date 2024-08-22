Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага

Рязанские железнодорожники провели акцию «Российский триколор», приуроченную ко Дню Государственного флага РФ. Они посетили подведомственный детский сад № 48 г. Рязани.

Юным воспитанникам подарили флажки с российской символикой, рассказали о празднике и о значении цветов флага, а также устроили для малышей костюмированное представление с песнями и хороводом.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа Президента РФ в 1994 году.