Четверг, 22 августа, 2024

Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага

Автор: Алексей Самохин

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Рязанские железнодорожники провели акцию «Российский триколор», приуроченную ко Дню Государственного флага РФ. Они посетили подведомственный детский сад № 48 г. Рязани.

Юным воспитанникам подарили флажки с российской символикой, рассказали о празднике и о значении цветов флага, а также устроили для малышей костюмированное представление с песнями и хороводом.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа Президента РФ в 1994 году.

Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага
Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага
Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага
Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага

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