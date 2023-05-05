spot_img
Пятница, 5 мая, 2023

Железнодорожники провели патриотическую акцию на станции Ряжск-1

В преддверии 78 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в музее на станции Ряжск-1 прошла патриотическая акция «Моей семьи война коснулась». В ней приняли участие ветераны войны и труженики тыла, а также школьники. Учащиеся принесли портреты своих родственников и рассказали о тех, кто завоевывал Победу на полях сражений или героически трудился в тылу. И ветераны, и школьники читали стихи, посвященные подвигу советского народа в годы войны.

Для участников встречи железнодорожники провели тематическую экскурсию. Один из разделов экспозиции музея посвящен событиям 1941-1945 годов. Ряжский железнодорожный узел в начале войны находился в прифронтовой зоне и имел стратегическое значение. Через него осуществлялось снабжение трех фронтов – Воронежского, Степного и Сталинградского, шла доставка эшелонов с войсками, техникой и боеприпасами, а также продовольствием.

В военные годы на Ряжском узле трудилось около шести тысяч железнодорожников. Мобилизованных мужчин заменили женщины: на станции была сформирована отдельная женская бригада, которая восстанавливала пути после вражеской бомбежки.

В 2020 году к 75-летию Победы над фашистской Германией на привокзальной площади станции Ряжск-1 в качестве исторического экспоната был установлен паровоз серии Л.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации