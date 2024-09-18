Среда, 18 сентября, 2024

Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой МЖД

В начале учебного года железнодорожники провели урок безопасности для учащихся 3, 5 и 9-х классов школы № 40 г. Рязани.

В ходе мероприятия ребятам рассказали о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре, об опасности «зацепинга», необходимости снимать наушники и капюшон при переходе через пути, продемонстрировали видеоролики. В завершении встречи школьникам раздали тематические памятки и сувениры.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности
Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности
Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности
Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности
Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности

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