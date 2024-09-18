Железнодорожники напомнили рязанским школьникам правила безопасности

В начале учебного года железнодорожники провели урок безопасности для учащихся 3, 5 и 9-х классов школы № 40 г. Рязани.

В ходе мероприятия ребятам рассказали о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре, об опасности «зацепинга», необходимости снимать наушники и капюшон при переходе через пути, продемонстрировали видеоролики. В завершении встречи школьникам раздали тематические памятки и сувениры.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.