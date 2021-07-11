Жара до +29 градусов ожидается в Архангельской области 12 июля

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В понедельник, 12 июля, в Архангельской области ожидается жара до +29 градусов. При этом будет сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным Гидрометцентра, по области будет небольшой дождь и гроза. Южный ветер достигнет скорости 1-8 м/с. Ночью температура воздуха будет +7…+21 градус, а днем +10…+29 градусов.

В частности, в Лешуконском, Мезенском, Пинежском районах будет переменная облачность с юго-восточным ветром 2-6 м/с. Ночью ожидается +7…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

— В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном, Приморском, Онежском, Холмогорском, Плесецком, Виноградовском районах будет малооблачно, дождь и гроза. Юго-восточный и восточный ветер достигнет скорости 1-8 м/с, — говорится в сообщении.

В Шенкурском, Няндомском, Коношском, Каргопольском, Вельском районах также будет малооблачно, дождь и гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Ночью ожидается +20…+21 градус, днем +23…+29 градусов.

Также на всей территории Архангельской области будет гроза, местами ливень, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.