Земляки погибшего в зоне СВО выпускника училища ВДВ Юрия Шнайдера поделились воспоминаниями о нём

Земляки погибшего в зоне СВО выпускника училища ВДВ Юрия Шнайдера поделились воспоминаниями о бойце, их слова приводит издание АиФ в Красноярске.

Шнайдер – уроженец села Айтат. На родине его знали как отзывчивого, готового прийти на помощь человека.

– Заводным был, такой маленький, всё бегал по деревне, помогал всем. Как-то я дровяник строил, крышу накрывал. К кому за помощью идти? К Юрке, конечно. Он всё шустро делал, – делится односельчанин бойца Игорь.

– Мы вместе росли, помогали сообща другим. Он вообще очень отзывчивый был на помощь. А еще Юра очень добрый, никогда никого не обижал. Он вообще ни с кем не конфликтовал, кажется. Друзей у него много было, – рассказала троюродная сестра Шнайдера Татьяна.

Односельчане также признаются, что были удивлены, когда увидели Юрия в новогоднем обращении президента РФ Владимира Путина.

– Гордость, конечно, за него сразу ещё больше стала. Он с 11 класса хотел поступать в военное. Когда уехал, мы редко общались, но иногда переписывались. Подробно не рассказывал про службу, просто говорил, что всё хорошо, – рассказал одноклассник погибшего бойца Наиль.

Напомним, старшему лейтенанту Юрию Шнайдеру было 26 лет. В зону спецоперации боец попал в июле прошлого года. Шнайдер – один из военнослужащих, принимавших участие в записи новогоднего обращения Владимира Путина.