Земляки погибшего в зоне СВО выпускника училища ВДВ Юрия Шнайдера поделились воспоминаниями о нём

Земляки погибшего в зоне СВО выпускника училища ВДВ Юрия Шнайдера поделились воспоминаниями о бойце, их слова приводит издание АиФ в Красноярске.
Шнайдер – уроженец села Айтат. На родине его знали как отзывчивого, готового прийти на помощь человека.
Односельчане также признаются, что были удивлены, когда увидели Юрия в новогоднем обращении президента РФ Владимира Путина.
Напомним, старшему лейтенанту Юрию Шнайдеру было 26 лет. В зону спецоперации боец попал в июле прошлого года. Шнайдер – один из военнослужащих, принимавших участие в записи новогоднего обращения Владимира Путина.