Болью отзываются в сердцах людей случившиеся в Турции землетрясения. Число погибших уже составляет почти 44 тысячи человек. Тем не менее, в подобной ситуации находятся те, кто начинает оспаривать естественность природных катаклизмов. Слышны заявления о том, что разрушительные турецкие аномалии носят искусственный характер.

Российский нумеролог и футуролог Джули По ранее уже говорила о том, что произойдет разлом, линия которого пойдет дальше по таким городам и территориям, как Мекка, Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Варна, София, Сицилия, Тунис, и в другую сторону – Багдад, Баку.

Нумеролог убеждена в том, что стихийное бедствие, безусловно, природное, а не спровоцировано человеком, вследствие применения какого-то сверхоружия.

— Меня очень сильно беспокоит, что граждане России и многие люди считают, что США обладают нереальным превосходством вооружения. Я уверена, что у них все очень плачевно в этом смысле, — говорит Джули По.

Нумеролог полагает, что при наличии такого арсенала, Штаты его бы уже активно применяли на территории других государств. Но этого не происходит.

— Если учитывать то, какие ураганы происходят там, думаю, имея это оружие, понимая природу, физику этого процесса, американцы попытались бы остановить эти бедствия. Тем не менее, этого тоже нет, — добавляет Джули По.

И вот что интересно. На одном из своих стримов футуролог предупреждала: когда Россия заявит о своей победе на Украине, Турция может выйти из состава НАТО, заявить свои претензии на Крым и начать возрождать Османской империю.

— Практически сразу после этого прогноза происходят землетрясения, которые откатывают Турцию очень далеко. Возможно, вступилась сама природа и помогает не допустить Третью мировую войну. Поэтому я не исключаю божественный фактор, — делится Джули По.

Итак, повторимся, землетрясения, к сожалению, будут продолжаться вдоль разлома – Италия, Израиль, Ирак, Иран и Индия. Совпадение или нет, но все эти государства на букву «И».

Мировые прогнозы, сценарии настоящего, способные изменить будущее, – всем этим Джули По, российский нумеролог и футуролог делится на своих прямых эфирах. Смотрите запись на YouTube-канале «Нумеролог Джули По» Капитуляция Украины | Стрим от 22.02.2023

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