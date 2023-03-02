Болью отзываются в сердцах людей случившиеся в Турции землетрясения. Число погибших уже составляет почти 44 тысячи человек. Тем не менее, в подобной ситуации находятся те, кто начинает оспаривать естественность природных катаклизмов. Слышны заявления о том, что разрушительные турецкие аномалии носят искусственный характер.
Российский нумеролог и футуролог Джули По ранее уже говорила о том, что произойдет разлом, линия которого пойдет дальше по таким городам и территориям, как Мекка, Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Варна, София, Сицилия, Тунис, и в другую сторону – Багдад, Баку.
Нумеролог убеждена в том, что стихийное бедствие, безусловно, природное, а не спровоцировано человеком, вследствие применения какого-то сверхоружия.
Нумеролог полагает, что при наличии такого арсенала, Штаты его бы уже активно применяли на территории других государств. Но этого не происходит.
И вот что интересно. На одном из своих стримов футуролог предупреждала: когда Россия заявит о своей победе на Украине, Турция может выйти из состава НАТО, заявить свои претензии на Крым и начать возрождать Османской империю.
Итак, повторимся, землетрясения, к сожалению, будут продолжаться вдоль разлома – Италия, Израиль, Ирак, Иран и Индия. Совпадение или нет, но все эти государства на букву «И».
Мировые прогнозы, сценарии настоящего, способные изменить будущее, – всем этим Джули По, российский нумеролог и футуролог делится на своих прямых эфирах. Смотрите запись на YouTube-канале «Нумеролог Джули По» Капитуляция Украины | Стрим от 22.02.2023
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YouTube-канал: @NumerologJuliePo
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