«Зелёный сад» предлагает ипотеку на суперусловиях

Для покупателей квартир строительная компания подготовила приятный бонус. Если вы подходите под критерии обновлённой семейной ипотеки или IT-ипотеки, «Зелёный сад» подарит дополнительную скидку до 964 000 рублей!

Напомним, новую семейную ипотеку под 6% могут оформить семьи, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно или ребёнок-инвалид до 18 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита – 6 млн рублей.

IT-ипотека со ставкой 5% рассчитана для сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий. Узнать, относится ли ваша организация к тем, чьи сотрудники могут получить льготную ипотеку, можно на портале Госуслуг. Максимальная сумма кредита в этом случае – 18 млн рублей, минимальный первый взнос – 20% от цены квартиры.

Предложение ограничено! Все подробности можно узнать по телефону 8 (4912) 77-77-77.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2VtzqvSR3TQ