«Зелёный сад» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года» в Рязанской области

В пятницу, 23 июня, состоялась встреча победителя и лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2023» с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.
Победительнице – учительнице английского языка школы № 68 Екатерине Скакуновой – генеральный директор группы компании «Зеленый сад» Алексей Самохин вручил сертификат на получение квартиры в одном из жилых комплексов застройщика.
Участники встречи за чашкой чая обсудили с главой региона вопросы образования, подходы к обучению современных школьников и престиж профессии.