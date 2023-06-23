«Зелёный сад» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года» в Рязанской области

— Труд учителя бесценен, потому что мы доверяем вам самое ценное, что у нас есть — это своих детей, — подчеркнул Алексей Самохин. — Вы дарите детям не только знания, но и свою любовь. Поэтому в знак благодарности за ваш труд, за воспитание будущих поколений мы дарим победителю конкурса квартиру от компании «Зеленый сад».