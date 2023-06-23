Пятница, 23 июня, 2023
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«Зелёный сад» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года» в Рязанской области

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В пятницу, 23 июня, состоялась встреча победителя и лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2023» с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. 

Победительнице – учительнице английского языка школы № 68 Екатерине Скакуновой – генеральный директор группы компании «Зеленый сад» Алексей Самохин вручил сертификат на получение квартиры в одном из жилых комплексов застройщика.

— Труд учителя бесценен, потому что мы доверяем вам самое ценное, что у нас есть — это своих детей, — подчеркнул Алексей Самохин. — Вы дарите детям не только знания, но и свою любовь. Поэтому в знак благодарности за ваш труд, за воспитание будущих поколений мы дарим победителю конкурса квартиру от компании «Зеленый сад».

Участники встречи за чашкой чая обсудили с главой региона вопросы образования, подходы к обучению современных школьников и престиж профессии. 

— Конкурс проходит под девизом: «Учить, вдохновлять, развивать», — отметил Павел Малков. — Вы все в полной мере этому девизу соответствуете. То, что этот год объявлен годом педагога и наставника, подчеркивает значимость вашего труда. На вас огромная ответственность – подготовка всех грядущих поколений. Хочу сказать, что в Рязанской области серьезная и хорошая система образования. Пусть она развивается и совершенствуется и дальше.

«Зелёный сад» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года» в Рязанской области
«Зелёный сад» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года» в Рязанской области
«Зелёный сад» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года» в Рязанской области

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