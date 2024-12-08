Воскресенье, 8 декабря, 2024
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Зеленского уличили в неуважении к американскому народу

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Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с Трампом и Макроном является неуважением к народу Америки. Об этом заявил Советник Трампа Роджер Стоун, пишет газета New York Post.

— Украинский лидер выбрал для церемонии и предварительной встречи с избранным президентом США Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце прочную чёрную толстовку, чёрные брюки и коричневые армейские ботинки, — говорится в статье.

Пользователи Сети считают такой вид Зеленского на встрече неуважением к участникам.

— Все одеты в деловую одежду. Но не Зеленский. Он появляется в свитере и пиджаке. Он позорит себя, или должен был бы, — написал один из пользователей.

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