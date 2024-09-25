Зеленского кинули генералы: ВСУ проворонили штурм Угледара

Украинские генералы могли обмануть Владимира Зеленского в ситуации с российским штурмом Угледара, пишет МК.

По мнению автора публикации, они были убеждены, что ВС России затянут с началом операции до наступления грязи и холодов.

«Затем внушили эту уверенность своему «верховному», – говорится в публикации.

По другой версии, причиной успеха России стала тактическая дезинформация – в последнее время обсуждались возможные варианты окружения этого укрепрайона.

При этом, как отметили авторы статьи, украинское командование уже «поставило крест» и на городе, и на украинских военных, которые там находятся. Так, офицер с позывным «Алекс» признался в беседе с украинским СМИ, что российский прорыв стал для них полной неожиданностью.