Зеленский назвал своё число погибших бойцов ВСУ

Владимир Зеленский, в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о 400 тысячах погибших с украинской стороны, привел свои данные, согласно которым с февраля 2022 года Украина потеряла в боевых действиях 43 тысячи военных. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта с Россией превысили 400 тысяч человек. Кроме того, он отметил готовность Украины к мирным переговорам с Россией, добавив, что в случае их срыва конфликт может перерасти во что-то «гораздо более масштабное и намного хуже».

«С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. Зарегистрировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Также он подчеркнул, что 50% раненых возвращаются в строй.

В ноябре агентство ТАСС опубликовало свои расчеты, согласно которым потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тысячи человек, включая убитых и раненых. При этом сообщалось, что число потерь за 2024 год уже превысило совокупные потери Киева за два первых года специальной военной операции.

В феврале этого года Зеленский заявлял, что на фронте погибла 31 тысяча украинских военных. Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что Генеральный штаб передал в Ставку верховного главнокомандующего следующие данные: 70 тысяч погибших и 35 тысяч пропавших без вести. В июле в интервью Би-би-си Зеленский говорил, что количество потерь в рядах ВСУ ежедневно увеличивается. Тогда он отказался называть точное число погибших, а также не смог точно ответить, как долго ВСУ смогут удерживать позиции при текущих потерях.