Понедельник, 2 декабря, 2024
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Зеленский анонсировал новые перестановки в руководстве ВСУ

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Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ планируются новые кадровые перестановки. Об этом он сообщил на фоне скандалов и разногласий в Киеве, связанных с предыдущими назначениями, пишет «Московский комсомолец».

По словам Зеленского, ранее проведённые изменения не будут последними.

«Они будут, потому что надо двигаться быстрее», — добавил глава киевского режима на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Зеленский назначил Михаила Драпатого на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Драпатый, как известно, причастен к обстрелам Донбасса. Также он утвердил Олега Апостола в качестве заместителя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука.

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