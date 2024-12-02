Зеленский анонсировал новые перестановки в руководстве ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ планируются новые кадровые перестановки. Об этом он сообщил на фоне скандалов и разногласий в Киеве, связанных с предыдущими назначениями, пишет «Московский комсомолец».
По словам Зеленского, ранее проведённые изменения не будут последними.
Ранее Зеленский назначил Михаила Драпатого на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Драпатый, как известно, причастен к обстрелам Донбасса. Также он утвердил Олега Апостола в качестве заместителя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука.