Здоровый образ жизни против онкологии

Здоровый образ жизни помогает предотвратить образование многих злокачественных новообразований. Эта группа заболеваний характеризуется ненормальным бесконтрольным ростом клеток, прорастающих в здоровые органы и способных распространяться (метастазировать) по всему организму. Такой спонтанный рост молодых клеток крайне опасен и может привести гибели организма.
К основным факторам-провокаторам развития опухолей относятся:
ультрафиолетовое и ионизирующее излучение,
химические канцерогены,
некоторые инфекции.
Все вместе они приводят более чем к восьми миллионам смертей ежегодно. По данным Всемирной организации здравоохранения, причина образования онкологических заболеваний до 30% зависит от образа жизни человека.
Чтобы выстроить свою жизнь с наименьшей потерей для здоровья, нужно учитывать законы природы. А природа – это естественная кладовая полезных веществ. Нельзя недооценивать её возможности!
Употребляйте в пищу только полезные вещества;
следите за своим весом;
занимайтесь физической культурой в разных её проявлениях;
следите за состоянием кожи: это показатель многих заболеваний;
не употребляйте этанол и никотин: это самые распространённые яды общества.
Проходите профосмотры и при первых признаках недомогания (кашель, одышка, боль, температура, увеличение лимфоузлов, нарушение стула) обращайтесь к врачу. Часто, не обращаясь вовремя к медикам, люди теряют драгоценное время и доводят свой организм до точки невозврата.
Очень важен для здоровой продолжительной жизни психологический настрой человека. Поиск механизмов адаптации к изменяющимся условиям среды, в том числе к появившимся заболеваниям, невидим, но является сильным оружием выживаемости и обретения здоровой полноценной жизни человека. Любая болезнь — проблема всей личности, состоящей не только из тела, но и из разума, чувств и эмоций.
Эффективность медицинского лечения во многом зависит от веры больного в выздоровление и от его доверия к лечащим врачам. Оптимистическое отношение к жизни и позитивный внутренний настрой способствуют выздоровлению, порой эффективнее лекарств.
Как сказано в очень известной шутке, «если пациент очень хочет жить, медицина бессильна». Будьте здоровы!
Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна.
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