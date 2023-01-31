Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Здоровый образ жизни против онкологии

На главнуюНовости мира
Image by pressfoto on Freepik

Здоровый образ жизни помогает предотвратить образование многих злокачественных новообразований. Эта группа заболеваний характеризуется ненормальным бесконтрольным ростом клеток, прорастающих в здоровые органы и способных распространяться (метастазировать) по всему организму. Такой спонтанный рост молодых клеток крайне опасен и может привести гибели организма.

К основным факторам-провокаторам развития опухолей относятся:

ультрафиолетовое и ионизирующее излучение,

химические канцерогены,

некоторые инфекции.

Все вместе они приводят более чем к восьми миллионам смертей ежегодно. По данным Всемирной организации здравоохранения, причина образования онкологических заболеваний до 30% зависит от образа жизни человека.

Чтобы выстроить свою жизнь с наименьшей потерей для здоровья, нужно учитывать законы природы. А природа – это естественная кладовая полезных веществ. Нельзя недооценивать её возможности!

Употребляйте в пищу только полезные вещества;

следите за своим весом;

занимайтесь физической культурой в разных её проявлениях;

следите за состоянием кожи: это показатель многих заболеваний;

не употребляйте этанол и никотин: это самые распространённые яды общества.

Проходите профосмотры и при первых признаках недомогания (кашель, одышка, боль, температура, увеличение лимфоузлов, нарушение стула) обращайтесь к врачу. Часто, не обращаясь вовремя к медикам, люди теряют драгоценное время и доводят свой организм до точки невозврата.

Очень важен для здоровой продолжительной жизни психологический настрой человека. Поиск механизмов адаптации к изменяющимся условиям среды, в том числе к появившимся заболеваниям, невидим, но является сильным оружием выживаемости и обретения здоровой полноценной жизни человека. Любая болезнь — проблема всей личности, состоящей не только из тела, но и из разума, чувств и эмоций.

Эффективность медицинского лечения во многом зависит от веры больного в выздоровление и от его доверия к лечащим врачам. Оптимистическое отношение к жизни и позитивный внутренний настрой способствуют выздоровлению, порой эффективнее лекарств.

Как сказано в очень известной шутке, «если пациент очень хочет жить, медицина бессильна». Будьте здоровы!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации