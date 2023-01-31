Здоровый образ жизни против онкологии

Здоровый образ жизни помогает предотвратить образование многих злокачественных новообразований. Эта группа заболеваний характеризуется ненормальным бесконтрольным ростом клеток, прорастающих в здоровые органы и способных распространяться (метастазировать) по всему организму. Такой спонтанный рост молодых клеток крайне опасен и может привести гибели организма.

К основным факторам-провокаторам развития опухолей относятся:

ультрафиолетовое и ионизирующее излучение,

химические канцерогены,

некоторые инфекции.

Все вместе они приводят более чем к восьми миллионам смертей ежегодно. По данным Всемирной организации здравоохранения, причина образования онкологических заболеваний до 30% зависит от образа жизни человека.

Чтобы выстроить свою жизнь с наименьшей потерей для здоровья, нужно учитывать законы природы. А природа – это естественная кладовая полезных веществ. Нельзя недооценивать её возможности!

Употребляйте в пищу только полезные вещества;

следите за своим весом;

занимайтесь физической культурой в разных её проявлениях;

следите за состоянием кожи: это показатель многих заболеваний;

не употребляйте этанол и никотин: это самые распространённые яды общества.

Проходите профосмотры и при первых признаках недомогания (кашель, одышка, боль, температура, увеличение лимфоузлов, нарушение стула) обращайтесь к врачу. Часто, не обращаясь вовремя к медикам, люди теряют драгоценное время и доводят свой организм до точки невозврата.

Очень важен для здоровой продолжительной жизни психологический настрой человека. Поиск механизмов адаптации к изменяющимся условиям среды, в том числе к появившимся заболеваниям, невидим, но является сильным оружием выживаемости и обретения здоровой полноценной жизни человека. Любая болезнь — проблема всей личности, состоящей не только из тела, но и из разума, чувств и эмоций.

Эффективность медицинского лечения во многом зависит от веры больного в выздоровление и от его доверия к лечащим врачам. Оптимистическое отношение к жизни и позитивный внутренний настрой способствуют выздоровлению, порой эффективнее лекарств.

Как сказано в очень известной шутке, «если пациент очень хочет жить, медицина бессильна». Будьте здоровы!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна.