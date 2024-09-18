Среда, 18 сентября, 2024

Здание торговых рядов в Елатьме продают за 1 рубль

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Минимущество Рязанской области продаёт здание площадью 1208,1 квадратных метров, кадастровый номер 62:04:0020103:797, по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, пл. Ленина, д. 2, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Два корпуса торговых рядов», XIX в., находящимся в неудовлетворительном состоянии. Покупатель обязан провести работы по его сохранению.

Объявление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Начальная цена продажи — 1 рубль.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 28 октября, сам конкурс проведут 5 ноября.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (491-22) 1-57-38, +7(4912) 21-58-27.

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