Завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ в Рязани приступил к установке постов мониторинга воздуха

Рязанский «Завод ТЕХНО» начал проект по установке постов мониторинга атмосферного воздуха. Их разместят вокруг границ санитарно-защитной зоны предприятия и в зоне его влияния, сообщает пресс-служба компании.

Первые два пункта появятся уже в 2025. Инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в реализацию проекта превысят 60 млн рублей. После внедрения посты планируют передать в эксплуатацию областным контролирующим органам.

Проект по установке постов мониторинга атмосферного воздуха рядом с рязанским «Заводом ТЕХНО» разработан совместно с ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова».

Согласно рекомендациям экспертов обсерватории, всего будет организовано до 5 пунктов мониторинга, в том числе в жилой зоне поселка Мирный. Они смогут контролировать основные загрязняющие вещества, выбрасываемые предприятием. Два поста установят уже в первом полугодии 2025 с южной и западной стороны завода.

Провести торги и заключить договоры на поставку оборудования «Завод ТЕХНО» планирует до конца 2024.

«Сроки реализации проекта зависят от наличия земельных участков для установки постов мониторинга. В этом вопросе мы рассчитываем на содействие администрации г. Рязани и надеемся, что наши совместные усилия помогут показать реальную картину загрязнений воздуха, выявить их причины и в итоге улучшить экологическую обстановку в городе. При оперативном решении этой задачи мы планируем организовать все 5 пунктов в течение 3 лет», — отметил директор «Завода ТЕХНО» в Рязани Евгений Дивущак.

Посты мониторинга начнут работать в автономном режиме. На первом этапе достоверность показаний дополнительно будет проверять приглашенная аккредитованная лаборатория. После подтверждения корректности работы постов «Завод ТЕХНО» планирует передать их в эксплуатацию одному из контролирующих органов. Подобная практика существует, например, в Магнитогорске и Красноярске, где пункты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха отправляют информацию региональным подразделениям Гидрометцентра России. Это позволит привлечь к проекту профессиональных экспертов, а также обеспечит независимость заключений.

Измерительные приборы, которые будут использовать на постах мониторинга, также рекомендованы Главной геофизической обсерваторией им. А. И. Воейкова и входят в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Государственного реестра средств измерений РФ. Специалисты обсерватории проанализировали представленное на рынке оборудование, исключили несоответствующее метрологическим характеристикам для подобных задач, такое как например газоанализаторы ГАНК, и выбрали приборы, которые гарантируют корректность исследований и правильность итоговых показаний.