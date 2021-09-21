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Вторник, 21 сентября, 2021
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Завершился ремонт дороги под Касимовом

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Завершился ремонт дороги под Касимовом

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В Касимовском районе завершился ремонт дороги от села Кольдюки до села Любовниково, сообщает сайт регионального парвительства.

Ремонт проводился в рамках нацпроекта. Протяжённость участка – 12 км. Отремонтированная автодорога является кратчайшим подъездом к селу Любовниково от Касимова. Также она включает в себя часть школьного маршрута.

На объекте заменили асфальт, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, установили автобусные павильоны и посадочные площадки. Там также заменили дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесли разметку, установили дорожное ограждение. Работы выполнены в срок.

Отметим, что в рамках нацпроекта в этом году в Касимовском районе приведут в нормативное состояние более 40 км автодорог.

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