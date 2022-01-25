Завершилось двухдневное первенство Рязани по лыжным гонкам

22–23 января в Мемориальном парке состоялся открытый Чемпионат и первенство города Рязани по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие представители спортивных школ и клубов Рязани и области. Всего финишировали более трехсот лыжников.Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На старт вышли воспитанники рязанских спортивных школ «Алмаз» и «Вымпел», а также спортсмены и любители лыжных гонок из Ермишинского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Михайловского, Ряжского, Скопинского, Старожиловского, Шиловского и Рязанского районов.

На открытии соревнований собравшихся приветствовал начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, пожелавший участникам бойцовского духа, сил, выдержки и удачи на лыжне.

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Основными задачами соревнований являлись выявление сильнейших спортсменов региона и популяризация лыжного спорта среди населения. Двухдневная программа включала гонки свободным и классическим стилем передвижения на дистанциях 3, 5, 10, 15 километров по девяти возрастным группам среди юношей и девушек, мужчин и женщин. Победители и призеры в каждом возрасте награждены медалями, грамотами и призами.

По итогам двух дней золотые медали соревнований завоевали:

— 2008–2009 гг. р.: Баранов Даниил (СШ «Алмаз»), Манжола Полина (СШ «Алмаз»);

— 2006–2007 гг. р.: Зверков Виталий (СШ «Старт»), Островская Кира (Тумская СШ);

— 2004–2005 гг. р.: Моренко Максим (СШ «Старт»), Москвитина Юлия (СШ «Старт»);

— 2002–2003 гг. р.: Цыпулин Алексей (СШ «Алмаз»);

— 2003 г. р. и старше: Былинко Арина (СШ «Арена»), Цыпулина Людмила (СШ «Алмаз»);

— 2001 г. р. и старше: Чулков Илья (РНПК), Иришин Сергей («Зубры»).

Среди воспитанников спортивной школы «Вымпел» лучшие результаты показали Дерксен Дарья, Афанасьев Егор, Королева Юлия и Осипова Анна, завоевавшие бронзовые медали, а также серебряные призеры соревнований Лавренова Дарья и Биленко Анастасия.