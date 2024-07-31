Среда, 31 июля, 2024

Завершились съёмки шоу «Звёзды в джунглях» с Бузовой и Галустяном

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

Новое реалити ТНТ перенесет зрителей на южноамериканский континент — здесь, в настоящих джунглях Колумбии, только что завершились съемки проекта «Звезды в джунглях» (16+) с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих.

Состав селебрити, которые отправились на испытания, пока держится в секрете, однако известно, что в шоу снимались только те звезды, которые еще не принимали участие в реалити-шоу ТНТ.

На начальном этапе точный денежный приз шоу неизвестен, но продюсеры сообщают, что победитель, который пройдёт проверку интригами и физическими сложностями — главным образом, отсутствием еды — может забрать более 30 миллионов рублей.

Лика Бланк, продюсер: «В этот раз мы решили не приглашать участников, которые раньше принимали участие в подобного рода проектах, и предложить зрителям нечто новое. Будет абсолютно свежий состав! Этих звезд вы знаете, но такими вы их еще не видели. При этом я уверена, что нет звезд, которые не мечтали бы попасть в наши проекты. Съемки в Колумбии были непростыми, ведь природная климатическая площадка Колумбии — это джунгли, здесь есть океан и тропики, бушуют ливни, летают москиты. Но лагерь был разбит в отдаленном фантастическом месте, где поблизости нет абсолютно ничего. Идеальное место для идеального отдыха звёзд, если бы не одно — это отсутствие еды».

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