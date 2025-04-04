Завершены съемки сериала «Рослый» о боевом генерале Великой Отечественной войны

Завершились съемки четырехсерийного военно-исторического сериала «Рослый» (16+), созданного для онлайн-кинотеатра Wink.ru. Сюжет основан на драматичной биографии Героя Советского Союза, боевого генерала Ивана Рослого, полной тяжелых испытаний и значимых побед. Премьера сериала на платформе Wink.ru (совместный проект «Ростелекома» и НМГ) приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Производством проекта занималась кинокомпания «Миррен-Фильм» при поддержке «Ростелекома».
О чем сериал
История рассказывает о человеке, который в жестокое военное время не только сумел выжить, но и, благодаря силе воли и характеру, привел себя и других к надежде, а затем — к новой жизни.
В 1939 году майор Иван Рослый, став жертвой недоброжелателей, оказывается в самом центре советско-финской войны. Однако именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что становится важным этапом на пути к будущей победе. Несмотря ни на что, он возвращается с той войны Героем Советского Союза в звании полковника.
С началом Великой Отечественной войны Рослый попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. Его успехи на поле боя делают его легендарной фигурой, но одновременно вызывают недовольство не только среди врагов, но и среди своих.
Во время битвы за Кавказ войска под его командованием разбивают танковую армию фон Клейста, сорвав стратегические планы фашистов по захвату нефтяных месторождений. Впереди еще множество сражений, и в конечном итоге он дойдет до Берлина, участвуя во взятии Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командует сводным полком 1-го Белорусского фронта.
Все это время в Москве против него плетутся интриги: его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, а его первую жену вынуждают оклеветать генерала. После войны Рослый еще 16 лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается верен своим идеалам.
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Где снимали
Сегодня именем Ивана Рослого названы улицы в Донецке и Краснодаре, также он является почетным гражданином Владикавказа.
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в Кронштадте, Сестрорецке, Пушкине, музее-усадьбе «Пенаты» и других местах, а также в Московской области — на железнодорожной станции Шаховская.
Фото: Ростелеком