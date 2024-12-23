Завершено расследование уголовного дела в отношении рязанского диверсанта Руслана Сидики

Органы следствия завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики. Мужчину обвиняют в подрыве жд-путей под Рязанью и в атаке на военный аэродром в Дягилеве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Сидики предъявили обвинение в окончательной редакции. В итоговом обвинении заменили лишь несколько формулировок. Фигурант дела вину признал частично. К ознакомлению с материалами приступит с адвокатом в ближайшее время.

Материалы по делу Руслана Сидики содержатся в 40 томах. Диверсант частично признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году. Вместе с тем он отказался от того, что ему вменили прохождение обучения терроризму. Сидики заявляет, что всеми навыками, которые применял для совершения диверсий, обладал задолго до задержания, так как увлекался электроникой.

Защитник обвиняемого также подтвердил завершение расследования уголовного дела в отношении своего доверителя, но отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, по версии следствия, служба безопасности Украины (СБУ) перевела более 100 тысяч рублей на банковский счёт гражданина Руслана Сидики, чтобы тот устроил свом диверсии. Он использовал эти деньги для сборки четырёх беспилотных летательных аппаратов и компонентов для самодельного взрывного устройства. В правоохранительных органах сообщили, что Главное управление разведки Минобороны Украины обещало Сидики за подрыв подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.Также подрывник хотел получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб.